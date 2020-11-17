MSB başlangıç ödeneğinin üç katını harcadı

Milli Savunma Bakanlığı'nın komisyona sunulan bütçe teklifinde yer alan verilere göre bakanlığın bu yılki yurtdışı harcamalarında önceki yıla göre dikkat çekici bir artış yaşandı.

Buna göre bakanlığın “Barışı Destekleme ve Koruma” ile “Dost ve Müttefik Ülkelere Güvenlik Desteği” başlıklarından oluşan “Dış Politika” programı kapsamında 2020 yılı için 166.4 milyon TL başlangıç ödeneği belirlenmesine karşın haziran ayı itibarıyla bu başlıklar için yapılan harcama 531.9 milyon TL oldu.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, bütçe teklifi gerekçesinde “Dış Politika” programı altındaki “Barışı Destekleme ve Koruma” alt programının hedefi “Uluslararası yükümlülükler ve uluslararası politika doğrultusunda yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetler ile barışın yeniden tesisi, korunması ve teknik işbirliğinin sağlanması” olarak belirtildi.

NATO, BM ve AB bünyesinde yapılan faaliyetleri kapsayan “Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları” kapsamında Türkiye’nin 10 ülkede faaliyet gösterdiği, bu sayının 2021’de 11, 2022’de 12, 2023’te ise 15 olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Komisyona sunulan MSB’nin 2019 Faaliyet Raporu’nda yurtdışı faaliyetlerine ilişkin “BM çatısı altında Lübnan’da, NATO kapsamında Afganistan, Kosova ve Akdeniz’de, AB şemsiyesi altında ise Bosna Hersek’te yürütülen barışı destekleme görevlerine katkıda bulunulmaya devam edilmektedir.

Öte yandan NATO kapsamında Irak’ta yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetine, BM kararları doğrultusunda Aden Körfezi ve Somali açıklarında yoğunlaşan deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı yürütülen deniz operasyonlarına katkı sağlanmıştır” denildi.