Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da motosikletli kurye Serdar Bedir'e çarparak ölümüne neden olan sürücü O.E. serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine bugün yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen O.E. çıkarıldığı Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Serdar Bedir Üsküdar'da 4 Nisan'da bir adrese sipariş teslim ettikten sonra cadde üzerinde park ettiği motosikletine doğru ilerlerken arkasından gelen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Aracın sürücüsü O.E. olay yerinden kaçmış, daha sonra polise teslim olmuştu.

O.E., savcılıkta alınan ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "30 bin lira güvence bedeli yatırmak", yurtdışına çıkış yasağı ve sürücü belgesini teslim etmek gibi dahil adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bedir'in ailesi, avukatları, arkadaşları ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, mahkemenin kararını Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde protesto etmişti.

Savcılık O.E.'nin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.