Motokuryeye çarpıp ölümüne yol açan sürücü teslim oldu

Denizli Pamukkale'de dün gece aracından 800 metre uzaklıkta cansız bedeni bulunan motokuryeye çarparak ölümüne yol açan sürücü teslim oldu.

Yaşamını yitiren motokuryenin evlere paket servis yapan bir pizzacıda çalışan 26 yaşındaki Enes Dailli olduğu belirlenmişti.

Dailli'ye çarparak kaçtığı tespit edilen araç olaydan yaklaşık 13 saat sonra bulunarak incelenmek üzere otoparka çekildi. Bunun üzerine aracın sürücüsü O.K. avukatıyla birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Dailli'ye çapıp kaçtığı belirlenen aracın sürücüsü O.K..

Pandeminin Türkiye'de başladığı 9 Mart 2020'den bu yana çalışırken yaşamını yitiren motokurye sayısı 187 oldu.