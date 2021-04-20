'Motokuryeler çok tehlikeli meslekler grubuna alınsın, hız puanlaması kaldırılsın'

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, can ve iş güvenliği olmadan çalışan motorlu kuryelerin çalışma şartlarının salgın dönemi ile çok daha riskli hale geldiğini belirterek, “Çok Tehlikeli Meslekler” grubuna dâhil edilmeleri konusundaki talebini yineledi. Motosikletli kuryelerin güvencesiz çalışma şartlarına dikkat çeken Kaplan, koruyucu ekipmanlarının temininden, sipariş ulaştırmadaki süre kısıtlamalarına kadar tüm sorunlarına düzenleme getirilmesinin gerekliliğini hatırlattı.

'Motokuryelerin iş yükü üç katına çıktı'

Salgın döneminde sokağa çıkma yasakları ile birlikte günlük alışveriş ihtiyaçlarının da elektronik ortamlarda yapılmaya başlandığını söyleyen Kaplan, bu ihtiyaçların ulaştırılmasını sağlayan motorlu kuryelerin iş yükünün üç katına çıktığını ve bu durumun kaza riskini daha da arttırdığını vurguladı. Kaplan, "Kuryelerden beş tane paketin yarım saatte dağıtmalarını ve günlük ortalama 100- 120 TL yevmiye için 100-150 km yol yapmaları isteniyor" dedi.

Kuryelerin siparişi belirlenen sürede ulaştırmak gibi bir baskı ile trafiğe çıkmasının çok sakıncalı olduğunu söyleyen Kaplan, pandeminin başından beri 203 motosikletli kuryenin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

'Hız puanlaması kaldırılsın'

CHP’li Kaplan şöyle konuştu:

"Kullanımı salgın ile birlikte çok hızlı artan telefonlardaki sipariş uygulamaları puanlama üzerine çalışıyor. Müşterilerin düşük puan vermemesi için hız konusunda kuryelere baskı uygulanıyor. Bu da haliyle trafik kazalarına sebep oluyor. Çalışan sayısı azalırken iş yükünün artması motorlu kuryelerin işini daha da zorlaştırıyor. Kaza yaptıktan sonra bile siparişi ulaştırma çabası bitmeyen kuryenin can güvenliği konusunda yalnız bırakılıyor. Kazalarda engelli kalanların yanında, pandeminin başından beri bilinen 203 motorlu kurye hız uğruna yaşamını yitirdi. Kuryelerin süre kısıtlaması esnetilmeli, telefon uygulamalarındaki hız puanlaması kaldırılmalı özetle iş yetiştirme kaygısı bitirilmelidir."

'Çocuklar çalıştırılıyor'

Kaplan ayrıca koruyucu kıyafetlerde vergi yükünün kaldırılması ve hayati öneme sahip olan koruyucu kıyafetlerin temininin kolaylaştırılması çağrısı yaptı. Kaplan, "Mesleki yeterlilik belgesi dâhilinde olan koruyucu kıyafet şartı getirilmeli ve denetlenmelidir. Motorlu kurye işinde henüz ehliyeti dahi olmayan, çocuk yaşlarda hatta yabancı uyruklu kişiler de çalıştırılıyor. Bu tür sorunların önüne geçmek için mesleki yeterlilik belgesi şart; aksi halde motorlu kuryelerin can güvenliği sağlanamaz" dedi.