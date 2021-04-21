Moskova'dan Kiev ve NATO'ya Donbass uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Direktörü Pyotr İlyiçev, Kiev ve NATO'yu Donbass'ta gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Donbass hakkında acil toplantıya çağırma planı olmadığını ifade eden İlyiçev, sahadaki gelişmelere odaklanacaklarını söyledi.

Kiev ve NATO'nun "Rusofobik propaganda kampanyasına ve askeri hazırlıklarına son vermemesi"nin Donbass'taki gerilimi yükselttiğini dile getiren İlyiçev "Onları Ukrayna'nın doğusunda daha fazla istikrarsızlığa yol açacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.