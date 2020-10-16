'Moskova’da üzerinde anlaşılan açıklamanın maddelerine uyulmalı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar Dağlık Karabağ’daki krizle ilgili 10 Ekim’de Moskova’da mutabık kalınan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğini söyledi.

Sputnik'teki habere göre, bakanlar "ateşkesin bir an önce sağlanması ve ateşkese uyulmasını kontrol etmeye yönelik mekanizmalar üzerinde anlaşılması gerektiğini" de belirtti.

Sorunun "barışçıl yolla çözülmesinden başka bir alternatif olmadığı" kaydedildi. Ayrıca "AGİT Minsk grubu kapsamında gerçek sonuçlara ulaşmak hedefiyle, müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar üzerinde hızlı bir şekilde anlaşılması" gerektiği de hatırlatıldı.

Moskova’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında 10 saat süren görüşmelerin ardından ortak bir açıklama üzerinde anlaşılmıştı. Açıklamadaki maddeler arasında 10 Ekim saat 12.00 itibariyle ateşkesin başlaması ve Dağlık Karabağ konusundaki müzakerelerin formatının değiştirilmemesi yer alıyordu.