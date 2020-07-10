Moskova'da maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında uygulanan açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin dün yaptığı açıklamada kentte son haftalarda yeni vaka sayısının azalmasına bağlı olarak 13 Temmuz'dan itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Sobyanin cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını ancak zorunluluğun mağazalar, toplu taşıma araçları, hastaneler ve diğer kamusal mekanlarda devam edeceğini söyledi.

Moskova'da Pazartesi gününden itibaren işyerleri, okullar, üniversiteler, lunaparklar ve kültür merkezlerine getirilen kısıtlamalar da kaldırılacak.