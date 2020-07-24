Moskova’da Ermeniler ile Azerbaycanlılar arasında kavga 

Rus kanalı 360 Podmoskovye’nin aktardığına göre, Moskova’da dün gece Azerbaycanlı bir grup Ermenistan plakalı araçları durdurup içinde bulunan insanları darp etti. Moskova polisinin açıklamasına göre 20 kişi kavgaya karıştı ve 13 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan’ın Moskova’daki büyükelçisi, çatışmaların artmasının arka planında, kentte Azerbaycanlılar tarafından kontrol edilen gıda pazarlarından Ermenilerin alışveriş yapmasının yasaklanması olduğunu söyledi. Yetkililer ise bunun doğru olmadığını açıkladı.

