Moskova Mahkemesi Navalnıy’ın hapis cezasını onayladı

Moskova Şehir Mahkemesi, Rus göçmen karşıtı muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın Yves Rocher davasında aldığı cezayı hapis cezasına dönüştürme kararı verdi. Navalnıy'ın "zimmete para geçirme"den aldığı ceza daha önce şartlı olarak ertelenmişti.

Rusya menşeli TASS'ın aktardığına göre yargıç Dmitriy Balaşov karara ilişkin "Tarafların görüşlerini alan mahkeme, birinci derece mahkemesinin kararını değiştirmeye ve hükümlü Navalnıy'nin 30 Aralık 2014 ile 17 Şubat 2015 tarihleri ​​arasında geçirdiği sürenin cezasında sayılmasına karar verdi." dedi. Böylece Navalnıy, toplamda iki yıl altı ayını parmaklıklar arkasında geçirmiş olacak.

Navalnıy görev süresini genel bir güvenlik hapishanede geçirecek. Karar yürürlüğe girene kadar sanık mahkeme öncesi gözaltı merkezinde tutulacak.

30 Aralık 2014 tarihinde, Moskova Zamoskvoretskiy Bölge Mahkemesi, Navalnıy'a Yves Rocher davası kapsamında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından 500 bin ruble (6 bin 800 ABD doları) para cezası ile 5 yıl gözetim şartıyla 3,6 yıl ertelenmiş hapis cezası vermişti. 25 Nisan 2018'de Rusya Yüksek Mahkemesi kararı gerekçeli olarak onayladı.