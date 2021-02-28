Moskova Belediyesi Dzerjinski Anıtı’nı göze alamadı

Rusya, 1991’de uğradığı saldırılar sonucu yıkılan ünlü Bolşevik lider Feliks Dzerjinski’nin Moskova’daki anıtının eski yerine dikilmesi önerisini konuşuyor. Anıt, bugün Rusya istihbarat örgütü FSB tarafından kullanılan eski KGB binasının bulunduğu Lubyanka Meydanı’nda yer alıyordu. 1991’de karşı-devrimci grupların saldırısının ardından yıkılan anıt kentteki bir sanat parkına taşınmıştı.

Dzerjinski Anıtı’nın yeniden dikilmesi girişimi

Anıtın yeniden dikilmesi tartışması, Moskovalı mimarların meydana bir anıt dikilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine, 8 Şubat günü, sol milliyetçi Za Pravdu (Gerçek için) partisi lideri Zahar Prilenin, Russian Today yazarı İgor Molotov ve milliyetçi yazar Aleksandr Prohanov gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, Moskova Belediyesine anıtın eski yerine taşınması için dilekçe verdi. Moskova Halk Meclisi de “Faal Yurttaş” portalında Lubyanka Meydanı’na dikilecek anıt konusunda bir oylama başlattı. Oylamada Dzerjinski anıtı ile birlikte o ana kadar gündeme gelmeyen Aleksandr Nevski anıtı dikilmesi seçeneği sunuldu. Novgorod Büyük Prensi Aleksandr Nevski 13. yüzyılda yaşamış ve batıdan gelen ordulara karşı o zamanki Rus topraklarını savunduğu için Rus Ortodoks Kilisesi tarafından Aziz ilan edilmiş bir ulusal karakter.

Moskova belediyesi oylamayı durdurdu

Resmi bir niteliği olmayan, bir tür kamuoyu yoklaması niteliği taşıyan oylamanın 25 Şubat’tan 5 Mart’a kadar sürmesi planlanmıştı. Ancak oylama 26 Şubat günü Moskova belediyesinin kararı ile sona erdirildi. 26 Şubat itibariyle Nevski için verilen oylar Dzerjinski oylarından çok küçük bir farkla öndeydi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, iki tarafın da çoğunluğu sağlamadığı ve halkın fikren bölündüğü gerekçesiyle oylamanın durdurulduğunu ve Lubyanka Meydanı’na anıt dikilmesi planının iptal edildiğini açıkladı. Anlaşılan yönetim bağlayıcı olmasa da oylamadan Dzerjinski’nin galip çıkmasını ve kentin en merkezi meydanlarından birine Sovyet döneminin en sembolik kişiliklerinden birinin anıtının dikilmesini göze alamamıştı.

Yıkılmasının ardından Dzerjinski Anıtı'nın restorasyonu ve eski yerine yeniden dikilmesi hep gündemde kaldı. Anıtın 2014 yılında yapılan restorasyonu sırasında, karşıdevrimcilerin yazdığı “Feliks’in işi bitti! Faşist”, “Cunta devrildi”, “Kahrolsun cellatlar” gibi yazıların korunmasına karar verilmiş; ancak bir sonraki yıl restorasyon çalışmasında yer alan görevliler tarafından yazılar “yanlışlıkla” silinmişti. 2015’te Levada Merkezi’nin yürüttüğü kamuoyu araştırmasında Moskovalıların yüzde 51’i, Rusya vatandaşlarının yüzde 49’u anıtın eski yerine yerleştirilmesi yönünde görüş bildirdi. Geçen yılın son günlerinde “Rusya’nın Subayları” örgütü, 1991 yılında anıtın saldırı sonucu yıkılmasının yasadışı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Demir Feliks

Feliks Dzerjinski kimdir?

Demir Feliks adıyla anılan Feliks Dzerjinski Sovyet iktidarının kuruluşu sürecinde önemli görevler üstlenmiş bir Bolşevikti. 1926’daki ölümüne kadar Sovyet devlet güvenlik ve istihbarat örgütü ÇEKA’yı (Tüm-Rusya Olağanüstü Komisyonu, 1923’ten itibaren Tüm-Birlik Devlet Siyasi İdaresi - OGPU) yönetmişti. Bolşevik lider ayrıca İç işleri Halk Komiserliği ve Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi başkanlığı görevlerini yürütmüştü. Sovyet iktidarına karşı devrimci girişimlerin bertaraf edilmesinde oynadığı hayati rolün yanı sıra; iç savaş sırasında yaşanan tifüs salgınına ve açlığa karşı yürüttüğü mücadeleyle, o yıllarda yaygın olan karaborsa, yağma ve sabotajlara başarıyla dur demesiyle ve başlattığı kapsamlı çocuk esirgeme programıyla hatırlanmaktadır.