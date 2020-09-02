Moskova: ABD’nin Estonya’daki tatbikatı son derece tehlikeli

Rusya, Estonya'da gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştiren ABD’yi ‘‘Avrupa’daki gerilimi yükseltmekle’’ suçladı. Rusya, ayrıca NATO’nun bir Rus jetinin Danimarka hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin suçlamasını da reddetti.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD silahlı kuvvetlerinin Estonya’daki tatbikat sırasında çok namlulu roket sistemi kullanmasının provokatif ve bölgesel istikrar açısından son derece tehlikeli bir eylem olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, ‘‘Rusya defaatle Birleşik Devletler’e ve müttefiklerine eğitim faaliyetlerini sınırlama ve tatbikat alanlarını Rusya-NATO temas hattından uzaklaştırma teklifinde bulundu. Gösteri amaçlı bu savaş tehditlerine ne gerek var? NATO üyeleri bize hangi mesajı vermek istiyor? Avrupa’da gerilimi gerçekten tırmandıran kim? Ve bütün bunlar Avrupa’nın o bölgesinde [Belarus’ta] siyasi durumun ağırlaştığı bir ortamda yaşanıyor’’ ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca ‘‘Retorik bir soru soralım. Amerikalılar, ABD sınırlarında ordumuz bu tür silahlar kullansa nasıl tepki verirlerdi?’’ sorusu yöneltildi.

1-10 Eylül tarihleri arasında Estonya’da Baltık Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir piyade tugayı ile ABD Ordusu’na bağlı 41. Saha Topçu Tugayı tarafından ortak tatbikat düzenleniyor. Tatbikatın ABD topçularının Avrupa’daki kalıcı üsleri dışında gerçek mühimmat kullanacakları ilk tatbikat olacağı belirtiliyor.

Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ayrı bir açıklama ile, ABD’ye ait bir stratejik bombardıman uçağını tespit etmeye çalışan bir Su-27’nin Baltık Denizi’ndeki tarafsız suların üzerinde uçuş gerçekleştirdiği, ancak Danimarka hava sahasını ihlal etmediği belirtildi. NATO Rus savaş uçağının bir B52’yi Danimarka hava sahasının içine kadar takip ettiğini ve bunun bir NATO üyesinin hava sahasına yönelik ciddi bir ihlal anlamına geldiğini iddia etmişti.

Pazartesi günü Baltık Denizi’ndeki tarafsız suları denetleyen Rus hava sahası kontrolü Rus sınırına yaklaşan üç hava hedefi tespit etmiş, hedeflerin tanımlanması için Baltık Filosu’na bağlı üç Su-27 havalanmıştı. Rus savaş uçaklarının mürettebatları tarafından hedefler ABD Hava Kuvvetlerine ait B-51H stratejik bombardıman uçakları olarak tanımlanmıştı.