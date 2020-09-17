Moria'daki mülteciler geçici çadır kampına taşınıyor

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria’daki yangının ardından sığınmacılar geçici çadır kampına taşınıyor.

Adada bulunan 1200 kadar sığınmacı, çok sayıda güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonla, Mytilene kenti yakınlarındaki Kara Tepe bölgesinde bulunan yeni kampa götürüldü.

Bazı sığınmacıların adadan tamamen ayrılmayı istedikleri için yeni kampa gitmeyi reddettiği belirtildi. Yetkililer, transferin birkaç gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yeni kampın yaklaşık 5 bin sığınmacıya ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

Moria kampı, iki gün peş peşe çıkan yangında büyük oranda kül olmuştu.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmamış, ancak sığınaksız kalan yaklaşık 13 bin sığınmacı adadaki otoyollarda gecelemeye başlamıştı.