Morales: Yeni bir darbe planlanıyor, ABD'den iki uçak silah gönderildi

Bolivya’da geçen yıl darbeyle devrilen eski devlet başkanı Evo Morales, ülkede yeni bir darbenin planlandığını duyurdu.

Morales Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bolivya’da generaller Ortiz ve Orellana’nın sorumluluğunda yeni bir darbe hazırlanıyor. Bu amaçla ABD’den iki silahlı uçak geldi ve keskin nişancılar El Alto ve Chapare’ye gönderildi” diye yazdı.

Se gesta un nuevo golpe de Estado en #Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 7, 2020

Fiili hükümetin seçimleri ve demokrasiyi savunan yurttaşlara karşı harekete geçmek için El Alto ve Cochabamba’ya keskin nişancılar göndermesinin kınanması gerektiğini belirten Morales “Çatışmalardan toplumsal hareketleri suçlamak için 22 ve 25 kalibre silah kullanmayı planlıyorlar” diye yazdı.

Bolivya’da geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden seçilen Morales, ABD destekli darbe sonucu istifa etmiş ve sürgüne gitmişti. Jeanine Anez liderliğindeki cunta hükümeti daha önce iki kez ertelenen ve 6 Eylül’de yapılması planlanan seçimleri bir kez daha pandemiyi gerekçe göstererek ertelemişti.

Bolivya halkı seçimlerin üçüncü kez ertelenmesine tepkisini kitlesel gösteriler ve genel grevle gösteriyor.