Morales: Darbe hükümeti pandemi döneminde hastaneleri kötüye kullanıyor

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, cunta yönetiminin El Alto hastanesini yeniden faaliyete geçirmesini talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Fiili hükümetin, yönetimimiz döneminde inşa edilmiş El Alto Sur hastanesine, badana bahanesiyle Covid-19 hastalarını kabul etmemesi affedilemez bir durum" dedi.

El Alto hastanesi, Morales yönetimi döneminde, La Paz kentinde kamucu program kapsamında diğer 12 hastaneyle birlikte inşa edilmişti.

Şu ana kadar 2 bin 882 Covid-19 vakasının görüldüğü, virüs kaynaklı 76 ölümün gerçekleştiği La Paz, ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri.

Yerel haber kuruluşlarına göre, Bolivya'da 34 hastaneden 20'si, Covid-19 kaynaklı aşırı yoğunluktan dolayı başvuruları durdurmuş durumda. Morales, ayrıca sözde hükümetin Montero hastanesini acil sağlık koşullarında kötüye kullandığını vurguladı.

Bolivyalı sağlık yetkilileri, ülkede şu ana kadar 45 bin 565 Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı. Ülkede virüs kaynaklı 1702 ölüm gerçekleşirken, 13 bin 918 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede Covid-19 vakalarının artmasından dolayı acil durum ilan edilen hastanelerde yeni vaka kabul edilemezken, 'hafif vakalar' yer açma amacıyla taburcu edilmeye başlandı.