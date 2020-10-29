Morales 9 Kasım'da Bolivya'ya dönüyor

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in 9 Kasım'da ülkesine döneceği açıklandı.

ABD destekli faşist darbe sonucu istifaya zorlanan ve ülkeyi terk eden Morales, darbeden bir yıl sonra partisi Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) seçim zaferinin ardından Bolivya'ya geri dönüyor.

18 Ekim'de yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen MAS'ın adayı Luis Arce, 8 Kasım'da göreve başlayacak. Ertesi gün Bolivya'ya dönecek olan Morales'in halk tarafından büyük gösterilerle karşılanması bekleniyor.

MAS üyesi Senatör Andrónico Rodríguez bir televizyon kanalındaki söyleşisinde Morales'in ülkeye dönüş tarihini 9 Kasım olarak açıkladı. Rodríguez, Morales'in 11 Kasım'da ise Cochabamba kentine gideceğini ve burada eski devlet başkanı için tarihi bir karşılama düzenleneceğini söyledi.

Rodríguez ülke genelinde de 9 Kasım'da Morales'in dönüşünün kitlesel gösterilerle kutlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Cunta yönetiminin Morales hakkında çıkardığı tutuklama kararı Pazartesi günü yüksek mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Mahkeme Morales hakkında hak ihlali kararı vermişti.

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