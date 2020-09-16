Moody's'ten Türkiye'nin kredi notununun 'takvim dışı' düşürülmesine ilişkin açıklama

Moody’s, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeyle Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirirken görünümü de “negatif” olarak bırakmıştı. Negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle kredi notunun düşürülebileceğine işaret ediyor.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre, Moody’s yetkilileri not kararının neden takvim dışı açıklandığı sorusuna Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak kredi koşullarında önemli bir değişiklik ve olay olması durumunda yıllık belirttiği takvim dışında bir tarihte bağımsız bir kredi derecelendirme yapabileceği yanıtını verdi.

Kredi notunun yükselmesi çok düşük olasılık

Moody’s, olası bir not yükseltmesinin Türkiye’nin görünümü dikkate alındığında çok düşük bir olasılık olduğuna dikkat çekerek “Ancak, kısa vadede mali ve para politikaları ödemeler dengesi krizine daha fazla maruz kalmanın önlenmesi konusunda daha tutarlı hale gelirse not görünümü kalıcı hale gelebilir. Dış finans desteği ve ABD ile AB gerilimlerinin azalması da destekleyici olabilir. Ekonomik yapısal dengesizlikleri engelleyecek bir dizi ekonomik reform da ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanılarak not yükseltimi yaşatabilir” diye değerlendirdi.

Hükümet kısıtlamaya gidebilir

Moody’s mevcut ödemeler dengesi bozulmasının tam anlamıyla bir krize dönüşmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun muhtemelen düşeceğini belirterek böyle bir durumda hükümetin kıt döviz kaynaklarını koruma altına almaya çalışabileceğini ve zaten bazı kısıtlamaların yabancı alacaklarını da etkilediği kaydedildi.

Moody’s not indirme kararında Türkiye’nin “tam ölçekli bir ödemeler dengesi krizi” ile karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti. Kuruluş ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz’den kaynaklanan gerilimin potansiyel bir krizi hızlandırabileceğine dikkat çekmişti.