Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncellemeye gidildiği bildirildi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürerek, not görünümünü de "negatif" olarak belirledi.

Kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktörün rol oynadığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak "jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler" gösterildi.

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin takvim dışı bir değerlendirmeye giden Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.