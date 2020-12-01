Moody’s: Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf

Moody’s, gelişen piyasalardaki finansal kuruluşları ele aldığı güncel bir rapor açıkladı. “Gelişen piyasa bankaları için 2021’de en büyük tehditlerden biri varlık kalitesi görünümü belirsizlikleri olacak” diyen kuruluş, gelişen piyasa bankaları için 2021 faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam edeceğini belirtti.

Moody’s aynı dönem için “Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek” yorumunda bulundu. Kuruluşun değerlendirmesinde ayrıca gelişen piyasa sigortacılık şirketleri için 2021 görünümünün ise stabil olacağının altı çizildi.

YÜZDE 43 ARTTI

Öte yandan bankacılık sektörünün kredileri, ekim sonunda geçen yıl aynı ayına göre yüzde 43 artararak 3.7 trilyon liraya çıkarken sektörün kârı 10 aylık dönemde yüzde 21 artarak 50 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre aktif büyüklük ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39’luk artışla 6.2 trilyon liraya yükseldi. Mevduat ise 2019 sonuna göre yüzde 401. artışla 3.6 trliyon liraya çıkarken, özkaynak toplamı yüzde 16.3 artışla 572.6 milyar lira oldu.