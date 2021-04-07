'Montrö bildirisi'yle ilgili AKP stratejisini belirledi'

AKP 104 emekli amiralin kaleme aldığı "Montrö bildirisi"nin ardından emekli askerlere idari ve yasal yaptırımı gündemine aldı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP yönetimi; yargısal, idari, yasal ve toplumsal alanda atılacak adımlara dayalı dört ayaklı bir strateji benimsedi. Bu tür girişimlerde bulunan emekli askerlerin lojman, diplomatik pasaport, orduevi kullanımı gibi bazı haklarında sınırlama yapılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Pazartesi günü yapılan "değerlendirme toplantısı"nın ardından toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), 104 emekli amiralin Cumartesi gecesi kamuyouna açıkladığı bildiriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Haberde parti yönetiminin tüm olası gelişmelere karşı da dört ayaklı bir strateji üzerinde çalışma kararı aldığı belirtildi. Bu kapsamda yargının başlattığı soruşturma kapsamında neler yapılacağının belirlenmesinin yanı sıra, benzer girişimlerde bulunan emekli askerlere yönelik idari ve yasal düzenlemeler ile toplumsal alanda atılacak adımlar konusunda çalışma yapılması benimsendiği öne sürüldü.

AKP davaya müdahil olabilir

AKP'de, yargının emekli amirallerle ilgili soruşturmayı başlattığı ve bildiriye imza atanların kimlerle bağlantılarının olduğunun bu soruşturmayla ortaya çıkarılacağı ifade ediliyor.

Yargının ayrıca, amiraller bildirisinin daha önce 126 büyükelçinin imzaladığı bildiriyle bağlantılı olup olmadığı, devletin içinde bu bildirinin hazırlanmasına öncülük edenlerin olup olmadığının araştıracağı ve üzerine gidileceği vurgulanıyor.

AKP kulislerinde, bildirinin dışarıdan çok farklı algılanabildiği ve yatırımcıları da ürkütebileceğine dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pazartesi akşamı Katar Emiri'ni de bu kaygıları gidermek için aradığına işaret ediliyor. Katar'ın Türkiye'ye büyük yatırım yaptığı ve bir anlamda "stratejik ortak olduğu" vurgulanarak, Erdoğan'ın, bildiri nedeniyle Türkiye'ye karşı oluşacak olumsuz algının giderilmesine dönük bir adım attığı ifade ediliyor.