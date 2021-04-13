Montrö bildirisine imza atan emekli amiral orduevine alınmadı

Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralden biri olan Mustafa Özbey, eşi ile birlikte orduevine giriş yasağının koyulduğunu duyurdu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan emekli amiral Mustafa Özbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Duruşma bittikten sonra 0215 gibi Merkez Orduevine geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. ‘Eşim ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi’ söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.