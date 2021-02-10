Monolitin 'sırrı' çözüldü

Şanlıurfa'nın kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti.

Monolitin dün sabah saatlerinde yerinde olmadığı görüldü.

Gündem olan bu haberin ardından monolitin Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı konuşmasında "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesini kullanırken, monolitin görüntüsü paylaşıldı.