Monarşi'ye selam 'Castro ailesi' edebiyatına devam

Atlaslarda ülkenin yönetim şekli böyle geçiyor: Üniter Parlamenter Monarşi.

İngiltere'den söz ediyoruz. Daha doğrusu Birleşik Krallık'tan.

9 Nisan günü Birleşik Krallık'ın kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip 100 yaşında yaşamını yitirmiş, Covid-19 önlemleri nedeniyle sade (!) bir törenle toprağa verilmişti.

Törene katılanların sağlığı dışında toplum sağlığını pek az ilgilendiren "önlemler" dünya medyasında takdir görmüş, önlemler nedeniyle törene katılmayacağını duyuran devlet yöneticilerinin gösterdikleri büyük "özveri" ülkemizde de "lebaleb" rejimi için ibret örneği yapılmıştı.

Bugün dünya basınına düşen bir diğer haberse, Philip'in ölümünün ve yapılan cenazenin Kraliyet ailesinin iki ferdi arasındaki buzları erittiğini anlatıyordu. Prens Harry ve Prens William cenazeden sonra 2 saat başbaşa kalmış, hasret gidermişlerdi.

Emperyalist dünyanın, geri kalan dünyaya demokrasi dersleri vermeyi pek seven bu lider ülkesindeki "krallık" kimseye batmıyordu belli ki.

Çoklarına batanın ne olduğunuysa izleyen günlerde görmek mümkün oldu: Castro "ailesi".

2011 yılında belli olan, 2018 yılında yapılan kongrede teyid edilen görev değişimi gerçekleşti ve Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raul Castro, görevini devretti. Genel Sekreterliği bırakırken, mücadeleyi bırakmadığını duyurarak.

Emperyalist medya ve onun küçük kardeşleri, önce bir sansasyon haberi çıkarttı. "Raul Castro istifa etti!" Heyecan kısa sürdü ama sansasyon merakı bitmedi.

Şimdi dünya (!) basını Küba'da "Castro ailesinin" devrinin sona erdiğini yazıyor. "Ağabey" Fidel'in ölümünün ardından şimdi "kardeşi" Raul'un da Küba KP'deki yönetsel liderlik görevini bırakmasıyla birlikte Küba Komünist Partisi artık "Castro ailesinden" olmayan birisi tarafından yönetilecek!

Raul ve Fidel'in bir aileden oldukları kesin. Bu bir kraliyet ailesi değil. Aslında "Castro" ailesi de değil. Küba'yı Yanki'nin ve oligarkların pençesinden çekip çıkartan mücadeleyi omuz omuza vermiş devrimciler ailesinin fertleri onlar.

"21. yüzyılda neyin monarşisi bu?" sorusunu sormayı reddeden emperyalist medya, iki yüzyıla birden damga vurmuş bu iki devrimci kardeşin kan bağlarıyla uğraşa dursun, Küba "soylu" kurtuluş mücadelesini sürdürüyor.