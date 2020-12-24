Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı göreve başladı

Moldova'da yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu, yemin ederek görevini eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan teslim aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya yanlısı sosyal demokrat Moldova Sosyalistler Partisi'nin adayı (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM) olan bir önceki Cumhurbaşkanı İgor Dodon'u yenen AB destekli Maia Sandu, seçimlerin ikinci turunda yüzde 57 oy almıştı.
Ülke geçtiğimiz günlerde İgor Dodon hükümetine karşı çiftçilerin eylemlerine sahne olmuştu. Başkente traktörlerini çeken çiftçiler, hükümetin kuraklık ve pandemi sırarında kendilerine destek olmadığından şikâyetçiydi.