Moldova'da seçimleri AB destekli aday kazandı

AB yanlısı aday Maia Sandu, Moldova'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazandı.

Sağcı Maia Sandu, ikinci turda kullanılan oyların yüzde 57,63'ünü kazanırken, Rusya yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Igor Dodon'sa oyların yüzde 42,37'sini adlı.

Toplam 3,2 milyonluk seçmen arasından 1,65 milyon kişi Pazar günü oy kullandı.

Yurtdışında yaşayan Moldovalılar, çoğunluğu Batı Avrupa'da olmak üzere 262.000'den fazla oy kullanarak yeni bir rekor kırdı. Yurtdışında yaşayan Moldovalılar yaklaşık 1 milyon kişi kadar. Yurtdışı oylarının büyük çoğunluğunu AB yanlısı aday aldı.

Sosyal demokrat Moldova Sosyalistler Partisi (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM), Dodon'u partinin başkanlığına geri dönmeye davet etti.

Igor Dodon, 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra PSRM'deki görevinden ayrılmıştı.

Ülkenin en büyük partisi PSRM'in parlamento grubu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra oluşumu yeniden yönetmesi için Igor Dodon'u önerdi.

Bugün PSRM'nin 101 sandalyeli parlamentoda 37 üyesi var.