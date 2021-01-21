Moldova Rusça'yı resmi dillerden çıkarttı

Moldova Anayasa Mahkemesi başkanı Domnica Manole, Rusça'nın azınlık dilleri arasında yer almasının azınlık dilleriyle ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle, kullanımının yasaklanması yönünde karar aldı.

Manole, "Moldova Anayasa Mahkemesi, dillerin işleyişiyle ilgili yasayının anayasaya aykırı ilan etmeye karar verdi. Karar kesindir, itiraz edilemez ve duyuru tarihinde yürürlüğe girer." dedi.

Anayasa Mahkemesine yapılan temyiz başvurusunun yazarlarından biri olan milletvekili Octavian Cicu, mahkeme oturumunda, kabul edilen yasanın Moldovalılara karşı ayrımcılık yaptığını iddia etti. Ayrıca tasarının kamuoyunda tartışılmadığını da belirtti. Yasanın iptalini savunan taraf yeni yasanın yetkilileri belgelerin tercümesi için ek sorumluluklar almaya zorladığını da öne sürdü.

4 Haziran 2018'de mahkeme, Sovyet döneminde onaylanan dillerin işleyişine ilişkin yasanın geçerliliğini yitirdiğini ilan etmişti. Söz konusu yasa, Moldova topraklarında Rus dilinin etnik azınlıklar arası bir iletişim aracı olduğunu belirtiyordu.

Geçen yılın sonlarında, Moldova parlamentosu dillerin işleyişiyle ilgili yeni bir yasayı kabul etti ve etnik gruplar arası iletişim dili olarak Rus dilini tekrar tayin etti. Yasaya göre ayrıca devlet organları vatandaşlara Rusça bilgi vermekle yükümlü hale gelmişti.