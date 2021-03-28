Mobbing ve ağırlaşan sömürünün gölgesinde Carrefour SA’da neler oluyor?

Bu yılın başında Carrefour mağazalarında yetkili sendika Tez-Koop İş ile şirketin imzaladığı iki yıllık sözleşmenin sonuna gelindiği ve yeni TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmelerinin başladığı biliniyor. İşçiler mağazalarda süren mobbing ve TİS sürecinde devam eden pazarlığın kendilerinin değil patron lehine yapılmasından rahatsız.

Pandemi döneminde karını arttıran Sabancı grubu 2021 yılının başından bu yana Carrefour marketlerinden zarar ettiğini öne sürüyor. İşçilerin üzerinde artan satış baskısı kendini çeşitli şekillerde göstermeye devam ediyor. Mobbingin kimi zaman hakaret ve taciz boyutlarına ulaştığı bilinirken yetkili sendikanın da mobbinge müdahale etmediği biliniyor.

Mağazalarda çalışanların mola süreleri kısıtlanıyor, insani dinlenme süreleri tanınmıyor. Çoğu şubede çalışanlar başka şubelere gönderilmekle, kabul etmedikleri durumlarda ücretsiz izinle tehdit ediliyor. Reyonlarda mesaisi dolan çalışanlar sanal markette fazla mesaiye zorlanıyor.

'Soğuk çalışma alanları, yıkılan reyonlar'

Şubelerin genelinde minimum çalışan sayısı ile maksimum satış yaptırılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Kozyatağı Carrefour Avm Carrefour mağazasında yıkılan kuru gıda reyonlarının toplanmasının saatler almasının ardından işçilere fazla mesai yaptırıldığı biliniyor. Birçok mağazada çalışanlar yeterince ısıtılmayan alanlarda saatlerce çalışmak zorunda bırakılıyor. Çalışanlar, hareket alanlarını kısıtlayacak kadar kalın kıyafetler giymesi gerektiğinde ise mağaza yönetimleri tarafından “kötü göründükleri için” uyarılıyor.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ise yetkili sendikanın mevcut maaşların üzerinden yüzde 16 zam önerisi patronlar tarafından kabul görmediği gibi firma yalnızca yüzde 12 zam verebileceğini beyan etti. Enflasyon verileri incelendiğinde hem sendikanın hem de patronların teklif ettiği zam oranlarının çalışanlar için yetersiz olduğu düşünülüyor.

'Faturalar Club Kart ile ödenmiyor'

Sendika 2018 yılında imzalanan sözleşmenin üzerine bir kazanım elde etmeye çalışmazken patronlar bu sözleşmede verdikleri kimi hakları geri almayı hedefliyor. Patronlar, işçilerin hesaplarına maaşları ile birlikte nakit olarak yatırılan yakacak ve yol ödemelerinin yalnızca Carrefour mağazalarında kullanılan C-Club kartlara yatırılmasını teklif ediyor. İşçilerse doğalgaz faturalarını mağazalarda ödeyemeyecekleri, minibüslerde C-Club kart ile ödeme yapılamayacağı için duruma tepkili. Tüm bunların yanında 3 ayda bir alınan ikramiyelerin ise tam olarak yarıya düşürülmesi söz konusu. Söz konusu maddeler kabul edildiği durumda Carrefour işçilerinin maaşları asgari ücret düzeyinde kalmış olması planlanıyor.

Toplu İş Sözleşmesi sürecinin şu an arabuluculuk aşamasında olduğu ve görüşmelerin devam ettiği biliniyor. İşçiler ise yönetim ve sendikanın sürdürdüğü pazarlığın kendi lehine olmadığını, mağazada mobbing ve güncel sorunlara dair çözüm üretmediğini düşünüyor. Patronların Ensesindeyiz Carrefour Emekçileri Dayanışma Ağı’nda yanyana gelen işçiler sürecin takipçisi olmaya, hak gasplarına karşı birlikte hareket etmeye devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Carrefour Emekçileri Dayanışma Ağı bugün saat 21.00’da hak gaspı, mobbing ve düşük ücretlere karşı Twitter eylemi gerçekleştirecek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]