Mladić yarın temyiz duruşmasında ifade verecek

Republika Srpska generali Ratko Mladić'in Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması'nda soykırım ve diğer suçlardan mahkumiyetine itiraz duruşması yarın görülecek.

Mladić'in Sırbistan'da tutuklanmasının üzerinden 9 yıl geçmiş bulunuyor.

BM mahkemesi, Kasım 2017'de Mladić'i müebbet hapis cezasına çarptırdı ve onu 1995'te Srebrenitsa Katliamı sırasında Boşnaklara yönelik soykırımdan, Bosna Hersek'in her yerinde Boşnaklara ve Hırvatlara zulümden, Saraybosna kuşatması sırasında şehir halkını terörize etmek ve BM barış güçlerini rehin almaktan suçlu buldu.

Mladić'in beraat veya yeniden yargılama talep eden temyiz başvurusu Salı günü sunulurken, yargıçlar Çarşamba günü Lahey savcılığının Mladić için 1992 yılında diğer altı Bosna belediyesinde soykırımdan suçlu bulunmasını isteyen itirazını dinleyecekler.

Temyizlerin sunumu, önce Mladiç'in kolon operasyonu geçirmesi için Mart ayında, ardından da koronavirüs pandemisi nedeniyle Haziran ayında olmak üzere iki kez ertelendi. Yargıçlardan bazıları yurt dışından Lahey'e seyahat etmekte zorlanırken, Mladić'in sağlığı ve yaşı nedeniyle risk grubunda olmasından ötürü duruşmalar ertelenmişti.

Şu anda 77 yaşında olan eski Republika Srpska generali, Hollanda'da gözaltındayken çok sayıda ciddi sağlık sorunu yaşadı ve iki felç ve bir kalp krizi geçirdi. Avukatları daha öncesinde birden fazla defa müvekkillerinin, sağlığının kötüye gittiğini iddia ederek hastaneye kaldırılmasını istedi ancak bu talep karşılanmadı.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Başkanı Carmel Agius, BM Güvenlik Konseyi'ne Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Ratko Mladić davasındaki son kararın temyiz duruşmalarının yapılmasından dokuz ay sonra, yani 2021'de verileceğini söyledi.