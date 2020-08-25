Mladić mahkemede ifade verdi

Ratko Mladić, soykırım ve diğer savaş suçlarını işlemekten suçlu bulunduğu karara dair itiraz duruşmasında ifade verdi. Baş yargıç Prisca Matimba Nyambe'ye Lahey'deki mahkemede verdiği itirazda, Mladić'in avukatları beraat, yeniden yargılama veya ceza indirimi talep etti.

BM mahkemesi, Kasım 2017'de Mladić'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ve onu 1995'te Srebrenita'da Boşnaklara yönelik soykırımdan, Bosna Hersek'in her yerinde Boşnaklara ve Hırvatlara zulümden, şehrin kuşatması sırasında Saraybosna halkını terörize etmek ve BM barış güçlerini rehin almaktan suçlu buldu.

Mladić, 1992 yılında Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most ve Vlasenica olmak üzere altı diğer Boşnak ilinde Boşnaklar ve Hırvatlara karşı soykırım yapmak suçundan beraat etti.

Yargıç Nyambe, yarın kendi itirazını sunacak olan savcılığın ifadesini dinleyecek. Savcılık Mladić'in diğer altı ilde de soykırımdan suçlu bulunmasını talep ediyor.

77 yaşında olan ve gözaltındayken bir dizi sağlık sorunu yaşayan eski Bosnalı Sırp Feneral, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeyle duruşmaya çıktı, ancak kısa süre sonra maskesini çıkardı.

Republika Srpska komutanı, mahkeme salonunda koruyucu şeffaf panelin arkasında otururken bir süre sonra kitap okumaya da başladı.

Mladić Salı günü mahkemede okuduğu kitapla birlikte. FOTOĞRAF: Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması

Mladić'in avukatı Dragan Ivetić, yargılamayı anlamlı bir şekilde izleyecek kadar iyi olmayacak durumda olduğunu aktardığı sanığının insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Ivetić, Mladić'in "sıhatinin kötüye gittiğini ve mahkemeye katılamayacağını" savundu.

Eski Republika Srpska komutanı, Hollanda'da gözaltındayken çok sayıda ciddi sağlık sorunu yaşadı ve iki defa felç ve bir kalp krizi geçirdi.

Mladić'in bir diğer avukatı olan Peta-Louise Bagott, mahkemeyi masumiyet karinesinden yola çıkmaya çağırdı.

Bagott, "İddia makamı ispat yükünü karşılayamazsa, sanığın beraat etmesi gerekiyor," dedi.

İlk davada mahkemenin bazı "önemli yasal hatalar" yaptığını savunan Bagott, Mladić'in iddianamede uygun şekilde adlandırılmayan veya açıklanmayan bazı olayların sorumluluğundan mahkum edildiğini iddia etti.

Bagott, “Her şeyi kapsayan bir formülasyon, Mladić'in cezalandırılabileceği temelinde boş bir suçlamayı temsil edemez. Savcılık olayların ne olduğunu belirlemelidir” dedi.

Savunma, ilk duruşmada mahkemenin yaptığı çok sayıda hata olduğunu söyledi ve savcılığın kanıtlarının ve bilirkişi değerlendirmelerinin yetersiz olduğunu savundu.

Ivetić, Mladić'in Bosna savaşı sırasında suç işleyen Sırp milis gruplarına karşı hareket ettiğini savundu. Avukat, "Gerçeklerin hiçbir makul yargıcısı, Mladić'in paramiliter grupların varlığını ortadan kaldırma girişimlerini görmezden gelemez." dedi.

Savaş sırasında da suç işleyen Republika Srpska polisinin Mladić'in kontrolü altında olmadığını söyleyen Ivetić, "Kanıtlar, polis yönetiminin her zaman MUP'un [Republika Srpska İçişleri Bakanlığı] komutası altında olduğunu gösteriyor." dedi.

Savunma, Bosnalı Sırp Ordusunun Temmuz 1995'te BM koruması altındaki Srebrenita'yı ele geçirme saldırısının meşru bir askeri operasyon olduğu konusunda ısrar etti. Meşru saldırılarda çok sayıda Boşnak'ın öldürüldüğünü ve Mladiç'in sağlıklı erkekleri öldürmek için herhangi bir planı olmadığını savundu.

BM mahkemesinin soykırım olarak sınıflandırdığı katliamlarda Srebrenita'nın düşmesinin ardından 7 binin üzerinde Boşnak, Bosnalı Sırp ordu ve polis güçleri tarafından öldürüldü.

Savcı Laurel Baig, savunmanın itirazına tamamen reddedilmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Baig, “Ratko Mladić kahraman değil, savaş suçlusu. Askeri gücünü, kasıtlı olarak sivil nüfusu hedef almak ve sivil toplulukların yaşamlarını yok etmek için kullandı. Adil bir yargılamanın ardından düzgün bir şekilde mahkum edildi” dedi.

Temyizlerin sunumu, önce Mart ayında Mladić'in kolon operasyonu geçirmesi için, ardından da koronavirüs pandemisi nedeniyle Haziran ayında olmak üzere iki kez ertelendi.

Duruşmada nihai kararın tarihi henüz belirlenmedi, ancak BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik açıklamada 2021'e kadar erteleneceği söylendi.