'MKE'de hurda kamyonetler otomobil olarak satıldı'

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devralınan hurda kamyonetlerin satışı binek otomobil olarak yapıldı. Hurda kamyonet satışı otomobil olarak gösterilince KDV de yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak kesildi. İki yıl üst üste gerçekleşen bu satışlar nedeniyle kurum toplamda 1,4 milyon TL zarara uğradı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, 1301 adet aracı hurda olarak alan firmalardan 1,4 milyonluk KDV farkı geri istendi ancak olumsuz cevap alındı. Öte yandan MKE yetkilileri kamuoyuna yansırsa “prestij kaybına uğrarız” diyerek alıcı firmalara dava açmadı, 1,4 milyon TL bilançoya zarar olarak geçirildi.

CHP İzmir Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, MKE ile ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan bulguları paylaştı. Sertel, kamyonetleri otomobil olarak satanların Sülün Osman’a bile taş çıkartacak kişiler olduğunu söyledi. İki yıl aynı şekilde satış yapılmasına rağmen MKE yetkililerinin bu olayın peşine gitmediğini, dava dahi açmadığını dile getiren Sertel, şu bilgileri verdi:

"Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca MKE’nin 2015 yılına ilişkin 2015/12 vergilendirme dönemi inceleme altına alınmış. İnceleme sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığından devredilen bazı araçların satışında, araçların ‘binek otomobil’ olarak değerlendirildiği ve yüzde 1 KDV hesaplandığı, ancak araçların ‘Kamyonet’ vasfında olduğu bu nedenle yüzde 18 KDV hesaplanması gerektiği belirtiliyor. Bu satış nedeniyle 2015-2016 hesap dönemine ait 723 bin TL ile 2017-2018 hesap dönemine ait 692 bin 637 olmak üzere toplam 1 milyon 415 bin 642 TL KDV farkı bilançoya faaliyet dışı zarar olarak geçirilmiş. Olayın vergi denetiminde ortaya çıkmasıyla bu hurda araçları alan firmalardan 1,4 milyonluk KDV farkı tahsil edilmek için girişimde bulunulduysa da alıcı firmalar yüzde 18 KDV uygulansaydı daha düşük teklif vereceklerini, ihale ilanında ve satış sonrası düzenlenen faturalarda satış bedeline yüzde 1 KDV uygulandığı bu nedenle ödeme yapmayacaklarını bildirmişler. Alıcılar belki kendilerince haklı bir nedenle resti çekiyor ancak MKE bu kişilere dava dahi açmıyor. Neden dava açılmadığı ve 1,4 milyonun direkt zarar olarak kaydedildiği sorgulanmalı ve hesabı sorulmalı."