Mithat Sancar: Saadet Partisi’nin etkinliğinde ortaya çıkan tablo iyi bir tablodur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tele1'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tartışma konusu olan Saadet Partisi'nin Erbakan etkinliğine ilişkin konuşan Sancar, "Saadet Partisi’nin etkinliğinde ortaya çıkan tablo iyi bir tablodur. Asıl ülkeyi umutsuzluğa sevk edecek olan muhalefet güçleri arasında diyalogsuzluktur. Çünkü karşımızda her türlü yöntemi kullanarak iktidarını sürdürmeye azmetmiş bir blok var" dedi.

Sancar, "Bizim çok net bir hedefimiz var. En geniş demokratik ittifakın çağrısını yapıyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızı ilan ediyoruz" diye konuştu.

'Sevgili Demirtaş dememize ilişkin fezleke var'

HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin de konuşan Sancar, "'Sevgili Demirtaş', 'Kavala’ya özgürlük' dememize, esnaf ziyareti yapmamıza ilişkin fezlekeler var. 2014’teki Kobanê dosyasında 2013’te katıldığımız etkinlik var, 2021’de atılan Boğaziçi’ne destek tweeti var. Fezlekelerde ne yazıyor diye okunmasını öneriyorum" ifadesini kullandı.

'Demokratik ortam olmadan demokratik anayasa yapılamaz'

Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin değerlendirmede bulunan Sancar, "Ağzını açan cezaevine giriyorsa, bir grup başkanvekili 'HDP’yi kapatacağız' diyorsa, Cumhurbaşkanı fezlekeler için 'eller kalkacak inecek' diyorsa Anayasa’yı nasıl tartışacaksınız. Demokratik ortam olmadan demokratik Anayasa yapılamaz" dedi.