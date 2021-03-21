Mithat Sancar 'kapatma dışında bir karar beklemiyoruz' dedi, seçenekleri açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de yayınlanan Suat Toktaş'ın sunduğu Lider Röportajları Serisi programına katıldı.

Sancar, programda, HDP’ye yönelik kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi sürecini değerlendirdi.

Sancar şöyle konuştu:

"Kapatma davasını bekliyorduk. Çünkü bu iktidar halka bir şey vaat ederek seçim kazanamaz. Mühendislik oyunlarına girmiştir bunun en önemli parçası da HDP’yi devre dışı bırakmaktır. Başsavcı her şeye rağmen bu davayı açmaz diye bir temennim vardı. 17 Mart MHP kongresinden bir gün önce kapatma davası açılması tesadüf değildir. Bu konuda MHP Genel Başkanı ile AKP Genel Başkanı arasında bu konuda görüşmeler oldu. Bu sistemde yargının tarafsız bir şekilde karar vermesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla şimdiki sistemde yargı bağımlıyken bağımsız davranma eğiliminde olanlar da baskı altındayken kapatma dışında bir karar çıkma ihtimali üzerinde hesap yapacağımız bir seçenek değildir. Bu şartlar altında kapatma kararı dışında bir karar çıkmasını beklemiyoruz.

Geçmişte kapatılan bütün partilerimizle ile AİHM ihlal kararı verdi. En son ihlal kararı da 2016 tarihlidir. AİHM’in içtihadı 2016 tarihli DTP kararıdır. O kararda bugün yazılan iddialardan çok daha fazlasını yazmışlardı AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) hepsini reddetti. Anayasanın 90. Maddesine göre AİHM’nin içtihatlarını esas alan bir AYM olsa kapatma kararı verilmez. Biz kapatmaz varsayımından hareket edemeyiz."

Sancar, HDP'nin kapatılması durumunda yol haritasının ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"MYK’da seçenekleri tartıştık ama bu seçenekleri karara bağlamadık. Tek başımıza karar vermek istemiyoruz. HDP’nin kapatılması HDP’nin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Yeni parti kurmak ve HDP'nin kendisini feshetmesi seçeneklerden birisidir. Tartışacağımız mesele, Türkiye'de demokrasi mücadelesine, özgürlük umuduna hangi seçenek daha fazla hizmet edeceğidir. Bu görüşmeleri de kamuoyuna duyurarak yapacağız.

MHP milliyetçilik üzerinden yaratacağı büyük gerilimi kendine oya dönüştürecek bir hesap içindedir. MHP ideolojik duruşu itibariyle zaten Kürt kelimesini duymak bile istemeyen bir yaklaşıma sahip. HDP’nin başka bir isimle tekrar kurulmamak üzere kapatılması mümkün değildir."