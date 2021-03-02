Mithat Sancar: HDP eninde sonunda, çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" sözleri için "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler" diye konuştu.

Sancar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"-Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek. Ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler.

-(AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin "Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin” sözlerine cevaben) Özrü kabahatinden büyük. Aşırı olmasa sorun yok öyle mi? Biz sadece HDP'nin yönetimini burada hedef alıyoruz diyorlardı. Baktılar bunun inandırıcı bir tarafı yok. Bu yolla belki kitlemizi sindirebileceklerini sandılar. Baktılar o da yokç Öfkeleri öyle büyüdü ki, artık dillerinin ayarı da kalmadı. Dillerinin ayartı kaçmadı arkadaşlar zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir. Tartın biçin hangi sözlerle savunacaksanız çıkın savunun savunmuyorsanız çıkın halktan ve bizlerden özür dileyin.

-Demokrasiden yana derdi olan herkese her imkanda sesleniyoruz, bir araya gelmek için herkes ortak paydalarda çaba harcamayı sürdürsün. Biz hazırız. Bu konuda demokrasiden yana bir zerre derdi olan, adalet isteği olan, barış isteği olan herkesle bir araya gelmeye hazırız. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Görevlerimizi demokrasi, barış, emek için en son noktaya kadar yerine getirmeye hazırız."