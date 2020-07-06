MİT TIR'larıyla ilgili davada yeni gelişme

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen 27 sanık için 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istendi.

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan "FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.