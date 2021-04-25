Çorlu tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren ve adalet mücadelesi veren Mısra Öz'ün koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir haftadır süren yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.

Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızının normal servis odasına tedavisine devam edildiğini duyurdu. Mehmet Öz, “Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler” dedi.