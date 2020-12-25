Mısra Öz: Kalbiniz dayanabilirse Uzunköprü'deki mezarları da ziyaret edin...

Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından Edirne ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na tepki gösterdi.

“Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu, Lalapaşa... Her ilçesi ayrı güzel, toprağında atalarımızın ayak izi bulunan ‘Paşa Sancağı’ Edirnemizdeyiz!” diyen Bakan Karaismailoğlu'na yanıt veren Öz, şu ifadeleri kullandı:

“Kalbiniz dayanabilirse 25 kişinin katledildiği 13’ü Uzunköprü’de olan kişinin mezarlarını da ziyaret ediniz. Belki o zaman sorumluluğunuzun ne olduğunu hatırlarsınız.

Uzunköprü’de yatan oğluma da uğrayınız. Sena’ya, Gülce’ye, Özge’ye, Mavi Nur’a da.. "