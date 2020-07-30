Mısır'dan Yemen'deki BAE ve Suudi kukla hükümetlerinin anlaşmasına destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi işgal güçlerinin kukla Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgal güçlerinin vekili ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin imzaladığı anlaşmanın ülkedeki uzun süredir devam eden krizi çözme fırsatı sağlayacağını söyledi.

Dün erken saatlerde Riyad, işgal altındaki Yemen'de kurdukları kukla hükümet ve BAE vekili kuvvetlerin Suudi Arabistan'ın Kasım barış anlaşmasının uygulanmasını hızlandırma ve iki savaşan taraf arasındaki çatışmayı çözme önerisi üzerinde anlaştıklarını söyledi. Teklif, güney ve kuzeyden gelen adaylar da dahil olmak üzere 30 gün içinde yeni bir Yemen hükümetinin kurulmasını ve Güney Geçiş Konseyi birliklerinin stratejik liman kenti Aden'den çekilmesini öngörüyor.

Mısır Dışişleir Bakanı, yaptığı açıklamada, "Mısır, Suudi Arabistan'ın Riyad Anlaşması'nı ve Yemen hükümeti ile Geçici Konseyi arasında anlaşma sağlanmasını hızlandırmak için bir mekanizma oluşturma girişimi konusundaki çabalarını övdü." dedi.

Bakanlık, Suudi ve BAE vekillerinin mevcut engellerin üstesinden gelmek ve "Yemen krizinin kapsamlı bir çözümüne ulaşmak için siyasi süreci sürdürmek için bir atmosfer yaratmak için yeni bir mekanizma başlatmaya hazır olduğumasını" da memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan ve BAE, 2015 yılında Yemen'e karşı büyük bir işgal harekatına girişti. İşgal büyük sivil kayıplarına yol açarken, işgal nedeniyle ortaya çıkan kıtlık dünyanın gördüğü en büyük insani krizlerden birine yol açmış durumda.

İşgalciler arasında paylaşım konusunda çıkan anlaşmazlıklar sonucunda BAE vekili kuvvetler Ağustos 2019'da işgalcilerin kukla hükümetinin geçici başkenti olan Aden'de kontrolü ele geçirdi.