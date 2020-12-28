Mısır'dan Trablus'a 6 yıl aradan sonra üst düzey ziyaret

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) İçişleri Bakanlığı, Mısırlı üst düzey güvenlik yetkililerin UMH'yle görüşmek üzere Trablus'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu

Bu Mısırlı yetkililerin 6 yıl aradan sonra Trablus'a gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyaret oldu.

Bakanlığın açıklamasında, UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve İstihbarat Servisi Başkanı Emed Trabelsi'nin Mısırlı yetkililerle ateşkes mutabakatı ve çatışan taraflar arasında yürütülen 5+5 askeri komitesine ilişkin görüştüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan Mısırlı kaynak, Libya'ya giden Mısırlı delegasyon içinde istihbarat başkan yardımcısı ve dışişleri ve savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililerin bulunduğunu aktardı.

UMH Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Elgeblavi, Mısırlı delegasyonun Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siala'yla görüştüğünü ve Trablus'ta Mısır büyükelçiliğinin yeniden açılması için kendisine söz verdiğini belirtti.

Tarafların, Libya'dan Kahire'ye uçuşların devam etmesi konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, hafta sonu beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitmişti.