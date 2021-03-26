Mısır'daki iki tren çarpıştı: En az 32 kişi yaşamını yitirdi

Mısır Sevhac'da iki tren çarpıştı, 32 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Kemal Madbuli yetkililere, iki trenin çarpıştığı yere derhal gerekli desteği sağlamaları talimatı verdi.

Sevhac'ın Tahta Merkez ilçesinde bulunan El Sevimiye köyünün tren istasyonunda meydana gelen kaza, 2011 numaralı trene arkadan gelen trenin çarpması sonucu yaşandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, kazada 66 kişinin yaralandığını belirterek, ölü sayısının şu ana kadar 32'ye ulaştığına işaret etti, ancak ölü sayısının artabileceğini ekledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.