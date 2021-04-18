Mısır'da tren kazası: En az 8 ölü

Mısır'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Trenin birkaç vagonunun devrilmesi sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

Kalyubiya Valiliği'nin Facebook sayfasındaki açıklamaya göre olayda en az 97 kişi yaralandı.

Olay yerinden ilk görüntüler

Kahire'den Mansura'ya giden tren, Pazar öğleden sonra Benha kenti dışında raydan çıktı. Yerel yetkililer kazada 97'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Mısır'da geçtiğimiz ay iki trenin çarpıştığı kazada en az 32 kişi yaşamını yitirmişti.