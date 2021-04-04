Mısır’da firavun mumyaları törenle yeni müzeye taşındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 22 firavunun mumyası büyük bir törenle Mısır Ulusal Medeniyetler Müzesi'ne taşındı.

18 kral ve 4 kraliçenin taşındığı 7 kilometrelik kortej için kentte büyük bir kalabalık toplandı.

Mısır Müzesi'nden taşınan mumyalar, ısı kontrolünün yapıldığı kasalar içinde büyük güvenlik önlemleriyle yeni müzeye götürüldü.

"Firavun'un Altın Yürüyüşü" adı verilen tören, ülkenin devlet kanalının yanı sıra, uydu kanalları ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı.

Mısır Eski Yapıtlar Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, mumyaların çoğu, M.Ö. 1539-1075 yılları arasına tekabül eden Yeni Krallık dönemine ait.

Söz konusu mumyalar arasında 2. Ramses ve Kraliçe Hatşepsut da bulunuyor.