Mısır ve BAE'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine karşı Kahire'nin sessiz kalmayacağını söyledi. BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin bölgedeki deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bunun da uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu savundu.