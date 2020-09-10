Mısır ve BAE'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Çarşamba günü bir araya gelen Arap Ligi ülkelerinin dışişleri bakanları Filistin sorunuyla birlikte Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de görüştü.
Toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine karşı Kahire'nin sessiz kalmayacağını söyledi.
Şükrü, Türkiye'nin "yıkıcı" politikalarına karşı "birleşik ve kararlı bir Arap siyaseti" yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Şükrü, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlara karşı Bağdat'ın attığı adımları desteklediklerini söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin bölgedeki deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bunun da uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu savundu.