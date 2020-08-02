Mısır: Türkiye'nin planladığı sismik arama egemenlik haklarımızı ihlal ediyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex (Denizcilik uyarı notu) yayınlayarak duyurduğu sismik araştırma planına Mısır'dan itiraz geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin yeni Navtex yayınıyla sismik araştırma yapacağını duyurduğu bölgenin Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki sismik araştırma planının Mısır'ın "egemenlik haklarının ihlali ve bu haklara saldırı" olduğu öne sürüldü. Bakanlık olası ihlalin Türkiye'nin uyarısındaki sekizinci noktadan kaynaklandığını belirtti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı tarafından 28 Temmuz'da yayınlanan seyir duyurusunda, R/V Barbaros Hayrettin Paşa, M/V Tanux 1 ve R7V Apollo Moon gemilerinin 28 Temmuz - 18 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de bildirilen sahalarda sismik çalışmalar yapacağı belirtilmişti.