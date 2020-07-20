Mısır parlamentosu Libya’ya asker tezkeresini onayladı

Mısır parlamentosu Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı.

Mısır Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan kapalı oturumda oybirliğiyle kabul edilen tezkereyle “Mısır silahlı kuvvetleri mensuplarının ülkenin ulusal güvenliğini silahlı suç gruplarına ve yabancı terörist unsurlara karşı savunmak için sınır dışındaki muharip görevler için yerleştirilmesine” onay verildi.

Tezkerede askerlerin ülkenin Libya’ya sınırı olan “batı cephesi”ne yerleştirileceği kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, AKP'nin askeri olarak desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte ve Cufra'ya yönelik harekat başlatması durumunda müdahale edeceklerini açıklamıştı.