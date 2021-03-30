Mısır Komünist Partisi'nden Süveyş Kanalı yetkililerine kutlama mesajı

Mısır Komünist Partisi Süveyş Kanalı'ndaki krizin aşılmasında emeği geçenleri tebrik eden bir açıklama yayınladı.

Kanalda sıkışan "Ever Given" gemisinin kurtarılması nedeniyle Süveyş Kanalı yetkililerinin ve çalışanlarının selamlandığı açıklamada, kanalda 1973 yılındaki Arap-İsrail savaşından bu yana böylesine bir kriz görülmediği ve krizin aşılmasının, Mısır halkının iradesinin güçlülüğünü gösterdiği kaydedildi.

Süveyş Kanalı'nın hikayesinin, Mısır halkının uzun mücadelesini içerdiğinin belirtildiği açıklamada, Mısır halkının kanalın inşası sırasında birçok kayıp verdiği ve Mısır halkının kanalı Siyonist düşmanlardan kurtardığı ve kanalın sahibinin Mısır halkı olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Mısır Komünist Partisi'nden Dr. Salah El-Sarawi, geminin kanalda sıkıştığı sırada, sosyal medyada kanalın uluslararasılaştırılmasını zikreden paylaşımlar yapıldığı yönünde bir uyarıda bulunmuştu.

El-Sarawi, yabancıların kanalın yönetimine katılmak istediğinden şüphelendiğini söylemiş ve “Mısır’ın uyanmasından ve onun bölgesel ve uluslararası nüfuzunun artmasından rahatsızlar” yorumunda bulunmuştu.