'Mısır karşıtı yayınları kesin' talimatı sonrası İhvan'dan Türkiye açıklaması

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, Mısır yönetimiyle 2013 yılından bu yana yaşadıkları krizin çözümünde Türkiye'nin arabuluculuğuna karşı olmadıkları mesajını verdi. Munir ayrıca yaptığı açıklamayla Ankara'nın İstanbul merkezli Müslüman Kardeşler'e ait yayınlara "Mısır'ı eleştiren yayınları durdurun" talimatını da doğrulayarak "Türkiye'nin buna hakkı var" dedi.

Suudi El Arabiya medya grubu Mısır'la ilişkileri düzeltme arayışındaki Ankara'nın İstanbul merkezli Müslüman Kardeşler yayın organlarına Mısır yönetimini eleştiren yayınları kesme talimatı verdiğini aksi halde yayınların durdurulacağını bildirdiğini duyurmuştu.

AA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 Mart'ta yaptığı "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" şeklindeki açıklamasının ardından Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Munir, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma olması durumunda bazı İhvan yöneticilerinin Mısır'a teslim edilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu Munir, "Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı, siyasi mülteciye saygı duyuyor. Uluslararası kanunlar da buna (siyasi mültecilerin teslim edilmesine) karşı çıkıyor ve Türkiye de bu kanunlara bağlı. Biz de Türkiye'nin bu eğiliminin değişmeyeceğini iyi biliyoruz. Türkiye dürüst ve manevra yapmıyor" şeklinde yanıtladı.

'Kanallar kapatılmayacak'

Türkiye'nin İhvan'a bağlı ya da ona yakın uydu kanallarını kapatıp kapatmayacağı konusunda ise Munir, kanalların kapatılmayacağını ancak Mısır'la ilgili siyasi söylemde ve üslupta değişim olması, bu bakımdan Türk basın yayın kurallarına uyulması gerektiğini ve Türkiye'nin bunu talep etme hakkı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki İhvan'a bağlı yayın organlarının çalışanlarına seslenen Munir, ev sahibi ülkenin taleplerine icabet edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Rejimle yaşanan krizi çözecek olana teşekkür ederiz'

İki ülke arasında yakınlaşma olması durumunda Türkiye'nin İhvan ile Mısır yönetimi arasında arabuluculuk yapma ihtimaline ilişkin de Munir, şunları kaydetti:

"Hayır işleyenin önünde durmayız. Türk yönetimi, Mısır'da çok büyük zulümler işlendiğini, tutuklamalar ve idamlar olduğunu biliyor. Gerçekleşecek bir uzlaşıda bunun göz ardı edilmesi söz konusu olamaz. Sonuç olarak rejimle yaşanan bu krizi çözecek olana teşekkür ederiz."

Yakınlaşmanın, İhvan'ın, Kahire yönetimiyle uzlaşması için bir "fırsat" olup olmadığı sorusuna ise Munir, "uzlaşıya karşı çıkmadıkları ancak kendilerinin de bazı hakları olduğu" yanıtını verdi.

İhvan'ın Mısır'daki muhalefetin tamamını temsil etmediğini kaydeden Munir, Kahire ile uzlaşı kapısının açılması ve bunun tüm muhaliflere sunulması durumunda buna karşı çıkmayacaklarını, çıkarlarsa hata yapmış olacaklarını dile getirdi.