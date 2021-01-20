Mısır ile Katar diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor

Mısır ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı bugün Katar'la diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasının kabulüne binaen iki ülke arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik 2017'de başlattıkları ambargoyu sona erdirmeyi ve diplomatik ilişkileri yeniden başlatmayı kabul ettikleri Ula Bildirisi'nin ardından geldi.

Mısır 12 Ocak'ta Katar uçuşlarına hava sahasını açmış, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar önceki gün yeniden başlamıştı.

Üç yıl önce Mısır ve diğer Körfez ülkeleri Katar'a Müslüman Kardeşler'le bağlantıları nedeniyle ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar ise Müslüman Kardeşler'le bağlantı iddiasını reddetmişti.

El Cezire taahhüdü

Öte yandan Reuters'ın iki Mısırlı istihbarat kaynağına dayandırdığı habere göre, Cumartesi günü Mısır'da yapılan toplantıda bir Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mısırlı ve BAE'li yetkililere El Cezire televizyon kanalının Kahire'ye yaklaşımıyla ilgili politikasını değiştireceği taahhüdünde bulundu.