Mısır Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti ile görüşmeler başladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile siyasi istişarelerin başladığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada "Mısır ve Türkiye arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türk mevkidaşı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığında Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı'nda şimdi başladı" denildi.