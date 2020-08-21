Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya'da ateşkes açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Libya'da savaşan tarafların ateşkes açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sisi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin ve Libya Temsilciler Meclisi'nin açıklamalarının siyasi çözüm için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin tüm Libya topraklarında askeri operasyonları durdurma yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Sisi bunun siyasi çözüm ve istikrar için "önemli bir adım" olduğunu kaydetti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac bugün yaptığı açıklamada acil ateşkes ilan ettiklerini, tüm ülke topraklarında askeri operasyonları durdurduklarını belirtmiş ve Mart 2021'de başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Libya'da BM tarafından tanınan ve AKP'nin askeri olarak desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti ile savaşan Halide Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nden de bir açıklama yapıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih ülkedeki mevcut ekonomik şartlar ve koronavirüs salgınına işaret ederek tüm tarafları ateşkese uymaya çağırdı. Salih yaptığı açıklamada "Ateşkes tüm paralı askerleri uzaklaştıracak ve milislerin dağılmasının ve dış müdahalenin durmasının yolunu açacak" dedi.