Minneapolis Kent Konseyi, George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'de geçen yıl polis tarafından öldürülen George Floyd'un ailesine Minneapolis Kent Konseyi'nin 27 milyon tazminat ödemesine karar verildi.

Floyd'un ailesi Minneapolis Kent Konseyi ve 4 polis hakkında hukuk davası açmıştı.

Duruşma öncesinde uzlaşma isteyen Kent Konseyi, oybirliğiyle George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesini kabul etti.

Floyd ailesinin avukatları bu tutarın polisin siyahlara karşı işlediği suçlarla ilgili davalarda ön duruşmada varılan en yüksek uzlaşma tutarı olduğunu açıkladı.