Minibüste taciz edilen kadın: Aklıma Özgecan geldi

İstanbul'da yaşayan Özbekistan uyruklu 46 yaşındaki Nodira M., 28 Temmuz 2020 günü Topkapı'ya gitmek istediğini belirterek Yüzüncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi.

DHA'nın haberine göre, minibüs otogara gelince yolcular indi. Minibüste kimse kalmadığını gören Nodira M., minibüs şoförü İzzet A'ya "Ben Topkapı'ya gideceğim. Beni neden buraya getirdin?" diye sordu.

Şoför İzzet A. ise "Ben seni yanlış anladım, yanlış getirdim. Yol paranı veririm. Seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm" diye cevap verdi. İddiaya göre minibüsün hareket etmesi sonrasında şoför İzzet A. "Arkadaş olalım" diyerek kadını taciz etti.

Şoförün belgesi alındı

Kapıyı açmayan şoför İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. İddiaya göre şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve kapıyı da açmamasından korkan Nodira M. telefon numarasını verdi. Olayı öğrenen Nodira M'nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu'nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi.

İki suçtan dava açıldı

Nodira M. avukat Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli şoför İzzet A. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför İzzet A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği yer aldı. Araçtaki kamera kayıtlarında ses kaydı olmadığı belirtilen iddianamede, müşteki Nodira M'nin şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumeti olmaması, şüpheli şoförün "Beni ara" mesajı atması dikkate alındığı kaydedildi.

İddianamede, cinsel taciz içerikli söylemlerde bulunup kapıyı açmayarak Nodira M'nin bir süre inmesine engel olduğu ve sonra da mesaj atan şüphelinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İzzet A. önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

'Aklımdan Özgecan geçti'

Nodira M. ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Minibüs tıklım tıklım dolu olduğu için yolu takip edemedim. Sonunda minibüs boşaldı, tek başıma kaldım. Sordum şoföre, 'Yanlış anladım, seni götüreceğim, başka minibüse götüreceğim ama önce tanışalım' dedi. Kapıları açmadı. 'Bırak beni gitmem lazım' dedim. 'Arkadaş olalım' dedi, korktum tek başıma kaldığım için. Bağırsam mı bilemedim, saldırır mı, döver mi, tokat mı atar adamı tanımadığım için tedirgin kaldım. Psikolojim bozuldu. Benden telefon numaramı istemişti. Vereyim de kurtulayım dedim. Verdim. Ancak o zaman beni rahat bırakmadı. 'Tanışalım, ev açalım, ne gerekirse yapacağım sana' dedi. Beni bayağı tuttu. Beni başka durağa götürdü. Beni Topkapı minibüsüne bindirdi, öyle kurtuldum. Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum. Biz yabancıyız diye bize kimse böyle davranamaz. 5-6 yıl oldu buraya geleli ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. Adalet istiyorum. Bana böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Ben bir kadınım."